Der VW parkte in der Nacht zum Sonntag in der Nuberstraße in Bad Überkingen. Am Sonntagvormittag bemerkte der Eigentümer den Schaden. Alle vier Reifen waren zerstochen, wie die Polizei mitteilt. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf fast 1000 Euro.

Wer die Reifen beschädigt hat, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt, um den Täter zu finden.

