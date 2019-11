Zeugen meldeten gegen 23.15 Uhr mehrere Kühe auf der B466. Anwohner berichten gegenüber der GZ von Suchscheinwerfern, die eine Wiese abtasteten. Die Polizei überprüfte die Örtlichkeit und fand einer Mitteilung zufolge elf Kühe vor, die neben der Bundesstraße standen.

Kühe an der B466 bei Hausen stammen aus Deggingen

Ermittlungen ergaben, dass die Kühe von einer Weide aus dem Bereich Deggingen stammten. Der Eigentümer wurde benachrichtigt, er brachte die Kühe zurück auf ihre Weide.

Wie die Kühe von der Weide ausbrechen konnten, ist nicht bekannt. Ein Schaden entstand laut Polizeibericht nicht.

Weiterer Fall mit ausgebüxten Kühen in Deggingen

Am Freitag, 15. November, gab es einen ähnlichen Fall in Deggingen. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärt, waren freilaufende Kühe in einem Wald und dann auf einer Wiese in der Nähe des Bogensportclubs (BSC) Deggingen gesichtet worden. Die Beamten verständigten die Besitzerin, die die Kühe wieder auf die eigene Wiese ganz in der Nähe brachte.