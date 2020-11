Ein Unbekannter hat am Montag gegen 15.30 Uhr eine Seniorin in Bad Ditzenbach bestohlen. Laut Polizei war die 76-Jährige beim Einkaufen in einem Geschäft in der Drackensteiner Straße. Der Täter sah, dass in ihrem Wagen eine Geldbörse lag und stahl diese in einem unbeaufsichtigtem Moment. Die Polizei aus Deggingen hat die Ermittlungen aufgenommen.