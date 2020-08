Gegen 10.45 Uhr fuhr am Montag eine 21-Jährige in der Pliensbacher Straße in Zell und bog nach links in die Schillerstraße ein. Dabei schnitt sie mit ihrem VW die Kurve und kollidierte mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden Pedelec-Fahrerin.

Die 50-Jährige stürzte von ihrem Rad und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 6.500 Euro.