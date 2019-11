Der mutmaßliche Einbrecher versuchte gegen 19.30 Uhr in ein Wohnhaus Im Hegnach zu gelangen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Dabei setzte er Werkzeug ein. Bewohner hörten dumpfe Schläge und sahen einen Unbekannten an einer Terrassentür einen Unbekannten. Der flüchtete daraufhin in Richtung Bachstraße.

Polizei fahndet mit Hubschrauber nach mutmaßlichem Einbrecher

Der Beobachter alarmierte die Polizei, die am Abend mit Streifenwagen und Hubschrauber nach dem Tatverdächtigen fahndete. Dieser ist jedoch noch auf der Flucht.

Der Mann wird laut Polizei folgendermaßen beschrieben:

1,80 Meter groß

kräftige Statur

eine dunkle Hose und vermutlich einen dunklen Kapuzenpullover

trug Einbruchswerkzeug bei sich

Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer (07161) 938 10.

Laut Polizei zwei weitere Einbrüche am Dienstag in Ebersbach

Einbrecher hatten es am Dienstag noch auf zwei weitere Wohnhäuser in Ebersbach abgesehen. Zwischen 9 Uhr und 22.15 Uhr brach ein Unbekannter in der Bachstraße ein Fenster auf. Um auf den Balkon zu gelangen nahm er eine Leiter, die er am Gebäude liegend fand. Im Inneren durchwühlte der Täter Schränke. Ob er Beute machte, ist der Polizei noch nicht bekannt.

In der Marktstraße brach ein Unbekannter ein Kellerfenster an einem Gebäude auf und stieg ein. Er fand eine Geldkassette, mit der er unerkannt flüchtete. Laut Polizeiangaben liegt hier die Tatzeit zwischen 13 Uhr und 18.45 Uhr.

Auch in diesen beiden Fällen sicherte die Polizei die Spuren.