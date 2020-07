Ein bislang Unbekannter gelangte in den Nachtstunden des frühen Sonntags auf ein Grundstück in der Zeller Straße in Hattenhofen. Dort stand ein Mähroboter, den der Dieb mitnahm.. Auch die dazugehörige Ladestation demontierte er.

Mähroboter dank GPS in Hessen gefunden