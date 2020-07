Anwohner in Hattenhofen wünschen sich Blitzersäulen an der Hauptstraße und der Zeller Straße – der Gemeinderat sagt nein. Bürgermeister Jochen Reutter und die Räte wollen keine 55.000 oder gar 110.000 Euro für ein oder zwei moderne Radarsäulen ausgeben, die in beiden Richtungen messen können. Für den Schultes hat die Corona-Krise mit ihren finanziellen Folgen dafür den Ausschlag gegeben. Er macht geltend: Die Gemeinde müsste die Blitzer auf eigene Kosten aufstellen und bekäme die Einnahmen nicht – die Bußgelder gehen an den Landkreis.

„Effekt der Blitzer nur punktuell“

Der Schultes sieht den Effekt der Blitzer auch mehr punktuell. Die Autofahrer bremsten zwar ab, könnten anschließend aber wieder beschleunigen. Reutter verweist darauf, was Hattenhofen schon hat: Verschwenkungen an allen vier Ortseingängen, die die Autofahrer bremsen. „Das gibt‘s im ganzen Land nicht gleich in einer Gemeinde.“ Ferner mahnten zwei Geschwindigkeitsanzeigen an wechselnden Standorten den Autofahrer, vorschriftsmäßig zu fahren. Sie trügen zu einer gewissen Verkehrsberuhigung bei. Der Gemeinderat teilt diese Meinung einstimmig.