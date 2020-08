Die Polizei zog am Donnerstag und am Freitag im Kreis Göppingen zwei alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr.

Polizei-Kontrolle: Betrunkener fährt in Schlangenlinien in Geislingen

In Geislingen machte am frühen Freitag ein 26-Jähriger durch seine Fahrweise auf sich aufmerksam, heißt es im Polizeibericht. Gegen 2.20 Uhr fiel einer Polizeistreife auf, dass der Mann mit seinem VW in der Wiesensteiger Straße sehr langsam und in Schlangenlinien fuhr.

Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er zu viel Alkohol getrunken hatte – ein Test ergab einen Wert von mehr als einer Promille – und keinen Führerschein hat. Das Ergebnis einer Blutprobe steht noch aus, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage. Der 26-Jährige wurde angezeigt. Da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, muss er eine Geldsumme bezahlen, um zu gewährleisten, dass das Strafverfahren durchgeführt werden kann.

Fahrt mit mehr als einer Promille in Göppingen

In der Roßbachstraße in Göppingen stoppte die Polizei am Donnerstag gegen 1 Uhr einen Seat-Fahrer. Der 28-Jährige hatte so viel Alkohol intus – ebenfalls mehr als eine Promille – dass er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.