Zwei Verletzte und rund 30.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntag in Süßen.

Unfall in Süßen: Suzuki kracht mit VW zusammen

Gegen 8.45 Uhr war ein 58-Jähriger in der Stuttgarter Straße in Richtung Eislingen unterwegs, berichtet die Polizei. An der Kreuzung Stiegelwiesenstraße stieß sein Suzuki mit einem VW zusammen. Mit dem befuhr ein 27-Jähriger die Stiegelwiesenstraße in Richtung Tobelstraße.

Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Suzuki. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Autos beträgt rund 30.000 Euro. Sie wurden abgeschleppt.

Die Polizei aus Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch unklar ist, wer Rot und wer Grün hatte, da die Fahrer hierzu unterschiedliche Angaben machen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07161) 85 10 zu melden.