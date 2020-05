Am Sonntag gegen 16.30 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Seat. Hinter ihr fuhr eine 26-Jährige mit ihrem Citroen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam ein silberner Pkw mit Anhänger entgegen. Dieser überholte gerade in einem unübersichtlichen Bereich einen Radfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden machte die Seat-Fahrerin eine Vollbremsung.