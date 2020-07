Zwischen 8.30 und 9.30 Uhr parkte ein Pkw am Straßenrand der Fuchseckstraße in Göppingen. Der Fahrer hatte den Skoda nicht verschlossen. Deshalb war es für einen Unbekannten ein Leichtes, an die Sachen im Innern des Pkw zu kommen: Er öffnete die Tür und erbeutete einen Rucksack, der auf dem Beifahrersitz stand. Anschließend flüchtete der Täter.

Ein weiter Dieb schlug in Donzdorf zu

Auch in Donzdorf war ein Dieb unterwegs: Zwischen 18.15 und 20.10 Uhr ging er in eine Sporthalle und nahm aus einer Tasche einen Autoschlüssel. Der Pkw stand auf einem Parkplatz in der Süßener Straße. Der Täter öffnete den Audi und stahl eine Handtasche. Mit dieser verschwand er.

Unbekannter erbeutet Geld