Wie die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei am Freitagabend mitteilten, wurde ein Paar tot in seine Wohnung in Uhingen entdeckt.

Die beiden wurden von ihrem Sohn gefunden, der seine 78 und 69 Jahre alten Eltern am Freitagmittag besuchen wollte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Staatsanwaltschaft und Polizei nahmen die Ermittlungen auf, Kriminaltechniker sicherten die Spuren.

Die Polizei geht bisher von einem „Familiendrama unter den Eltern“ aus, wie es in der Pressemitteilung heißt. Die Ermittlungen, auch zu möglichen Hintergründen, dauern aber noch an. Am Freitagabend (Stand: 18:50 Uhr) waren Kriminaltechniker vor Ort.