Am Samstag befuhr gegen 23.40 Uhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße aus Richtung Sparwiesen und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Bezgenriet abbiegen. Eine 41-jährige PKW-Fahrerin fuhr auf der kreuzenden Kreisstraße von Bezgenriet in Richtung Hattenhofen.

schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Unfall Hattenhofen Radfahrerin schwer verletzt Hattenhofen Nach Zeugenaussagen fuhr der 19-jährige ohne anzuhalten in die Kreuzung ein. Bei dem folgenden Unfall wurde die Pkw-Fahrerinund musste in eine Klinik gebracht werden.