Gegen 16.45 Uhr bog ein 52-Jähriger mit seinem Traktor von einem Weg von Reustadt in Richtung Bezgenriet auf einen Wiesenweg ab. Eine 64-Jährige fuhr zum selben Zeitpunkt mit ihrem Pedelec auf dem gleichen Weg in Richtung Hattenhofen. Als der Traktorfahrer wieder rückwärts aus dem Wiesenweg fuhr, wurde er dabei jedoch durch ein hohes Maisfeld in seiner Sicht behindert.

Radfahrerin konnte Zusammenstoß nicht verhindern