Am Montag wurde ein 25-Jähriger Autofahrer von der Polizei in Göppingen angehalten.

Berauscht war ein Autofahrer am Montag in Göppingen: Gegen 21.30 Uhr stoppte die Polizei den Mercedes-Fahrer auf dem Schuler-Platz. Sie hatten den Verdacht, dass der 25-Jährige Drogen genommen hatte. Dieser Verdacht wurde durch einen Test bestätigt. Daraufhin wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm durch einen Arzt Blut abgenommen. Das Blut des Fahrers wird aktuell noch ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen und wie viel davon der Mann tatsächlich intus hatte.