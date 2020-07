Ein Einbrecher begab sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Poststraße. An einem Geschäft schlug er eine Scheibe ein und gelang dadurch ins Innere. Er brach die Tür zu einem Büroraum auf, wo er einen Tresor auffand. Diesen versuchte er zu öffnen. Das Vorhaben misslang und der Unbekannte verschwand wieder. Ob er Brauchbares fand ist noch nicht bekannt. Einen Sachschaden von mehreren tausend Euro blieb zurück. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weiter Einbruch bereits in der Nacht zum Mittwoch

Zwischen 16 und 7.30 Uhr machte sich der Täter an einem Gebäude in der Jahnstraße zu schaffen. Mit einem Mauerstein schlug er eine Scheibe ein. Weitere Steine erleichterten ihm den Einstieg in das das Gebäude. Dort suchte er nach Brauchbarem. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Die Ermittler sicherten die Spuren und hoffen auf Zeugenhinweise (Tel. 07161/632360).