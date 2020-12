Polizei auch im Kreis Göppingen verstärkt, ob sich die Bürger an die Corona-Regeln halten. Das hatte das Maskenpflicht und Abstandsregeln statt, von denen die Polizei berichtet. Die Kontrollen fanden offenbar hauptsächlich in Städten und Gemeinden statt, in denen die In dieser Woche überprüft dieauch im Kreisverstärkt, ob sich die Bürger an diehalten. Das hatte das Innenministerium am Wochenende angekündigt . Am Dienstag fanden Schwerpunktkontrollen mit Fokus aufund Abstandsregeln statt, von denen die Polizei berichtet. Die Kontrollen fanden offenbar hauptsächlich in Städten und Gemeinden statt, in denen die Fallzahlen im kreisweiten Vergleich derzeit verhältnismäßig hoch sind.

Verstöße gegen Maskenpflicht und weitere Corona-Regeln in Geislingen

In Geislingen hielten sich zwölf Personen nicht an die Maskenpflicht. Sechs weitere Menschen standen auf einem Parkplatz zusammen und verstießen gegen die Regel, nach der sich maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen dürfen. Alle ließen sich von der Polizei überzeugen.

Polizei kontrolliert auch in Göppingen, Uhingen und Eislingen

In Göppingen stellte die Polizei insgesamt 25 Verstöße gegen die Maskenpflicht fest: Zwei Menschen waren im ÖPNV unterwegs, zehn in der Fußgängerzone und 13 weitere trugen in der Nähe von Geschäften keine Maske. In Uhingen waren zwölf Menschen ohne Maske im und am ÖPNV, in Eislingen sechs. Nachdem die Polizei die Bürger aufgeklärt hatte, zeigten sie laut Bericht Einsicht und setzten die Mund-Nasen-Bedeckung auf.