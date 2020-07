Wie die Polizei berichtet, wurde ein 85-Jähriger von einem Unbekannten auf einem Parkplatz in der Bleichereistraße angesprochen. Gegen 12.30 Uhr stellte sich der Mann als ein ehemaliger Arbeitskollege vor. So erschlich er sich das Vertrauen des Rentners. Der Unbekannte schenkte dem Senior dann drei Armbanduhren. Anschließend bot er dem Mann eine weitere Uhr an und verlangte dafür Bares. Zusammen mit dem Unbekannten ging der 85-Jährige zu einem Automaten um das Geld abzuheben.

Betrüger konnte mit Geld entkommen