Gegen 23.45 Uhr fiel einem Zeugen am Mittwoch in der Göppinger Straße in Holzheim ein Opel auf. Dessen Fahrer sei ohne Vorderreifen in Schlangenlinien unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte den Opel, mit dem ein 56-Jähriger auf der Felge gefahren war. Der Mann hatte zu viel Alkohol intus, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Zudem hat er keinen Führerschein, weshalb er mit mehreren Strafanzeigen rechnen muss. Das Auto wurde abgeschleppt. Ob der 56-Jährige bei seiner Fahrt fremde Sachen beschädigte oder Verkehrsteilnehmer gefährdete, ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

