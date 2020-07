Gegen 2 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil auf der B10 in Richtung Göppingen ein Pkw in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll. Die Polizei stoppte den Autofahrer wenig später. Die Beamten nahmen den Fahrer des Mercedes und das Fahrzeug an sich genauer unter die Lupe. Dabei kam der Verdacht auf, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Ein Alkoholtest bestätigte kurz drauf diesen Verdacht. Die Beamten brachten den 35-Jähringen Mann in ein Krankenhaus, wo ihm zur weiteren Auswertung Blut abgenommen wurde.

Nicht nur der Fahrer war nicht mehr fahrtauglich