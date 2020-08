Bei einem Unfall bei Oberdrackenstein sind am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr zwei Personen schwer verletzt worden. Die Polizei konnte am Sonntag bis Redaktionsschluss noch nichts zum genauen Unfallhergang sagen – nur so viel, dass zwei Autos auf dem Geislinger Weg zwischen Oberdrackenstein und Großmannshof zusammengestoßen und im Acker gelandet waren. Die Feuerwehr musste laut Informationen, die der GEISLINGER ZEITUNG vorliegen, einen Fahrer befreien. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.