Birenbach/Ottenbach Polizei ermittelt wegen vier Einbrüchen

Birenbach/Ottenbach / SWP

Einbrecher sind am Mittwoch in vier Häuser in Birenbach und Ottenbach eingestiegen.

Wie die Polizei berichtet, machten sich die Täter zwischen 11 und 19.30 Uhr an einem Gebäude in der Ringstraße und an zwei Gebäuden im Kirchlesfeld zu schaffen. Sie hebelten jeweils eine Tür auf und gelangten so ins Innere. Die Diebe erbeuteten Schmuck, Münzen und Schlüssel. Viertes Ziel der Einbrecher war ein Gebäude in der Ringstraße in Ottenbach. Sie hebelten zwischen 19.30 und 20.30 Uhr ein Fenster auf. Sie fanden Geld in den Räumen und nahmen es mit. Insgesamt richteten die Täter einen Sachschaden von etwa 5000 Euro an.

Die Polizei prüft nun, ob die vier Einbrecher von den gleichen Tätern verübt wurden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Birenbach zu wenden, ☎ (07161) 93 810, oder an die Beamten in Ottenbach, ☎ (07161) 85 10.