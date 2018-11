Geislingen / SWP

Diebe haben am Dienstag Werkzeug aus einer Gartenhütte in der Bleichstraße gestohlen. Wie die Polizei berichtet, brachen die Diebe das Gartentor im Lauf des Feiertages auf. Sie fanden Werkzeug im Wert von hunderten Euro in der Hütte, darunter eine Kettensäge, einen Winkelschleifer und einen Rasentrimmer. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Geislingen zu wenden, ☎ (07331) 93 27 0. Sie ermittelt wegen schweren Diebstahls.