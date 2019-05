Einer Polizeistreife fiel am Dienstag gegen 21.30 Uhr ein Rollerfahrer in der Vorderen Karlstraße auf: Der fuhr nicht nur in die falsche Richtung, er hatte auch keinen Helm auf.

Als der Fahrer die Polizei erkannte, suchte er sein Heil in der Flucht. Doch er kam nicht weit. In der Davidstraße entdeckte die Streife kurz darauf den Roller. Wenige Minuten später ermittelten die Polizisten den 30-jährigen Fahrer. Den erwartet eine Strafanzeige. Denn der Roller war nicht versichert.