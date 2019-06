Zwei Jugendliche werden verdächtigt, Spiegel abgetreten und Scheiben zerstört zu haben, ein dritter hatte Drogen bei sich. Dank eines aufmerksamen Zeugen schnappte die Polizei drei Verdächtige. Sie fahndet noch nach weiteren Tätern, die in Rechbberhausen für Ärger gesorgt haben.

Dem Zeugen waren drei Jugendlichen aufgefallen, die sich gegen 19.20 Uhr in der Straße „Untere Breite“ in Bad Boll aufgehalten hatten. Zwei von ihnen sollen an drei Autos gegen Spiegel getreten haben. Der dritte Jugendliche soll nur dabei gewesen sein, habe aber keine Fahrzeuge beschädigt, wie der Zeuge weiter mitteilte. Er behielt die drei Verdächtigen im Auge, bis die Polizei eintraf.

Mutmaßliche Täter sind zwischen 15 und 16 Jahre alt

Laut Polizei soll der dritte Jugendliche im Besitz von Marihuana gewesen sein. Er hatte einen Joint weggeworfen. Er ist 15 Jahre alt. Die beiden anderen sind 16 Jahre. Das Trio stand zum Teil deutlich unter der Einwirkung von Alkohol und muss jetzt mit Strafanzeigen rechnen.

Sachbeschädigungen auch in Rechberghausen

In Rechberghausen haben Unbekannte zwischen Samstag und Montag zwei Fenster einer Schule demoliert. Außerdem rissen sie Isoliermaterial heraus. Es entstand ein Sachschaden von 600 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

