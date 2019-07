In der Nacht auf Donnerstag wüteten Unbekannte in Süßen. Sie brachen einen Schulungstruck auf und stahlen technische Geräte. Wie die Polizei berichtet, stand der Lastwagen auf einem Parkplatz in der Schulstraße. Die Täter öffneten ihn mit brachialer Gewalt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren

Zeugen sollen sich an die Polizei in Süßen wenden, Telefon (07162) 93 930.

