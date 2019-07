Unbekannte sind am vergangenen Wochenende ins Hallenbad und in die angrenzende Sporthalle in Süßen eingebrochen.

Sie stahlen mehrere Flaschen mit Getränken und Süßigkeiten. Wie die Polizei berichtet, ist es bislang unklar, wie sie in die Gebäude eingedrungen sind. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.