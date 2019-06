Ein Dieb hat am Freitagmorgen in Süßen ein Fahrrad gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Besitzer sein Mountainbike gegen 10.50 Uhr vor einem Gebäude in der Bühlstraße abgestellt. Er hatte sein Rad nicht abgeschlossen. Als er zehn Minuten später zurückkam, war sein Mountainbike verschwunden. Die Polizei aus Süßen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Mithilfe. Wer etwas weiß, soll sich melden unter der Telefonnummer (07162) 93 930.