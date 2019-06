Themen in diesem Artikel Betrug

Eine aufmerksame Frau hat am Dienstag in Kuchen einen Betrug verhindert.

Ein 62-Jähriger wollte am Dienstagmorgen mehrere Guthabenkarten in einem Geschäft in Kuchen kaufen. Im Gespräch mit der Angestellten erzählte der Mann, dass er Geld gewonnen habe. Um dieses zu bekommen, müsse er zunächst die Guthabenkarten einlösen.

Die Angestellte ahnte Schlimmes, schreibt die Polizei in einem Pressebericht. Sie klärte den Kunden über den mutmaßlichen Betrug auf, dann riefen die beiden die Polizei.

Zuvor hatte der 62-Jährige von einem Betrüger einen Anruf erhalten. Die Polizei will nun herausfinden, wer dahintersteckt. Zumal am Vortag in Eislingen einem anderen Mann derselbe Gewinn versprochen wurde. Auch dieser Mann hatte die Polizei verständigt.