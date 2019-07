Mehrere Einbrüche wurden der Polizei am Wochenende aus Göppingen gemeldet.

Wie die Polizei berichtet, war ein Unbekannter am frühen Sonntag auf ein Vereinsheim in der Jebenhäuser Straße geklettert. Durch die Dachhaut verschaffte er sich Zugang zu dem Gebäude. Doch im Inneren fand er nur verschlossene Türe. Die waren zu massiv. Deshalb blieb der Unbekannte ohne Beute.

Unbekannter versucht in Vereinsgebäude einzubrechen

Sonntagnachmittag bemerkte der Inhaber eines Gartens an der Wangener Straße ebenfalls einen Einbruch. Zwei Hütten auf seinem Grundstück sollten aufgebrochen werden. In einem Fall musste der Dieb draußen bleiben, im anderen Fall stieg er durch ein Fenster. Das hatte er zuvor eingeschlagen. Beute machte der Dieb nicht. Dafür ließ er den Sachschaden zurück.

Drei Hütten wurden aufgebrochen

An der Zeppelinstraße wurden gleich drei Hütten aufgebrochen. Das dürfte zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag geschehen sein, heißt es in der Mitteilung der Polizei. In der ersten Hütte fand der Dieb Werkzeug. Damit brach er die zweite Hütte auf. Hier fand er den Schlüssel für die dritte Hütte. Aus dieser stahl der Unbekannte eine Dekowaffe, ein altes Gewehr.

In allen Fällen hat die Göppinger Polizei (Tel. 07161/632360) die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

