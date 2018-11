Gruibingen Polizei entdeckt Waffen in Wohnung eines 24-Jährigen

Gruibingen / RUW

Die Polizei hat einem 24-jährigen Gruibinger Waffen abgenommen.

Ein Zeuge hatte bei der Polizei angerufen und den Verdacht geäußert, dass ein 24-Jähriger Waffen besitzt. Er soll sie in seiner Wohnung in Gruibingen aufbewahren. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG erklärt, kamen die Beamten gegen 22.15 Uhr. Der 24-Jährige ließ sie in die Wohnung und zeigte den Polizisten mehrere Waffen und Messer, die sich in seinem Besitz befinden. Die Polizisten ermitteln nun, ob es sich um Gegenstände handelt, für die der Gruibinger einen Waffenschein benötigt. Er könnte eventuell wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt werden. Die Ermittlungen laufen.