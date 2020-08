Die Verursacherin eines Unfalls am Dienstag in Eislingen war schnell ermittelt. Zeugen hatten das Ganze kurz nach 16 Uhr in der Rosensteinstraße beobachtet. Auf der Fahrt in Richtung Stuttgarter Straße hatte eine 79-Jährige mit ihrem VW ein parkendes Auto gestreift. Die Fahrerin fuhr einfach weiter.

