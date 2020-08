Mit Verkehrskontrollen sorgte die Polizei am Donnerstag unter anderem in Eislingen für mehr Sicherheit auf den Straßen.

In Eislingen hielt die Polizei am Donnerstag im Rahmen einer Kontrollaktion gegen 10.30 Uhr einen BMW an. Denn dessen Fahrer hatte während der Fahrt auf seinem Mobiltelefon herum getippt. Den Sicherheitsgurt hatte er auch nicht angelegt. Hinzu kam, dass die Felgen, die Reifen und die Federungen am Auto nicht zugelassen waren. Nach Angaben der Polizei bringt all das zusammen dem 20-Jährigen nun mehrere Anzeigen und Bußgelder ein.