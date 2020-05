Zwischen 8 und 14 Uhr parkte ein Peugeot am Dienstag in der Karl-Liebknecht-Straße in Eislingen. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte an dem Wagen entlang und hinterließ dort Kratzer auf einer Länge von fast zwei Metern. Ebenso brach der Außenspiegel ab.

Polizeirevier Eislingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Die Rede war von einem Lkw-Fahrer, und den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Corona Türkei Quarantäne Tourismusbeauftragter Bareiß skeptisch zu Türkei und Italien Berlin/Göppingen Der Unfallverursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden und fuhr einfach weiter. Dassicherte die Spuren und hat dieaufgenommen. Die Rede war von einem Lkw-Fahrer, und den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.