In Eislingen wüteten die Täter laut Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonntag. An Autos in der Scheerstraße, Albertstraße, Albstraße und Silcherstraße rissen sie die Kennzeichen weg. Die Polizei fand mehrere der Schilder wieder. Sie waren in Briefkästen oder Grundstücken verteilt. Bislang seien in Eislingen sieben Autos betroffen. Teilweise rissen die Unbekannten die Kennzeichen komplett aus der Halterung, sodass die Ermittler von einem Schaden in Höhe von rund 2000 Euro ausgehen.

In Süßen geschah ähnliches

Bereits in der Nacht zum Samstag waren in Süßen Vandalen unterwegs. Dort stahlen sie an bislang fünf Autos die Kennzeichen, meistens nur eines. Die Fahrzeuge standen in der Lange Straße, in der Heidenheimer Straße und in der Hillenbrandstraße. Dort sah eine Anwohnerin gegen 2 Uhr zwei Jugendliche, die möglicherweise als Täter in Betracht kommen.

Besteht ein Tatzusammenhang?