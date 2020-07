Am Freitag für gegen 16:10 in Eislingen ein Fahrzeug in eine Hauswand. Der Unfall ereignete sich in der Salacher Straße. Neben der Polizei musste auch der Rettungsdienst anrücken. Zum Unfallhergang war zunächst nichts bekannt, die Polizei hat aber ihre Ermittlungen aufgenommen.