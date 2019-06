Jugendliche haben sich am Mittwoch in Göppingen ein Gerangel geliefert. Erhitzt hatte die Gemüter ein mutmaßlicher Diebstahl.

Wie die Polizei mitteilt, will ein Zeuge gegen 15 Uhr in einem Geschäft in der Hohenstaufenstraße einen Diebstahl beobachtet haben. Ihm waren drei Jugendliche aufgefallen, von denen einer offenbar Zigaretten eingesteckt hatte, ohne sie zu bezahlen.

Polizei in Göppingen sucht nach dritten Jugendlichen

Der Zeuge sprach das Trio an, weswegen es zu einem Gerangel kam. Die Polizei erfuhr, dass zwei der Jugendlichen bei der Flucht gegen eine Scheibe gerannt sein sollen.

Später stellte sich ein 14-Jähriger. Die Ermittlungen der Polizei führten schließlich zu einem 15-Jährigen, der der Hauptverdächtige ist. Wer der Dritte im Bunde war, ist bislang noch unklar.

