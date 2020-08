In den Nachtstunden gelangten die Einbrecher auf ein Firmengelände in der Dieselstraße. An einem Gebäude hebelten sie ein Fenster auf und erlangten dadurch Zugang in das Haus. Auf der Suche nach Brauchbarem durchwühlten sie mehrere Räume und brachen weitere Türen auf. In einem Raum fanden sie einen Tresor.

Einbrecher konnten mit Beute fliehen

Diesen flexten die Einbrecher auf und fanden darin Bargeld. Das machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Einbrechern.