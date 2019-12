Das Schnellrestaurant in der Grube-Karl-Straße in Geislingen war bereits am 7. Dezember ein Ziel der beiden Männer gewesen: Sie hatten zwei Spendendosen gestohlen, die auf dem Tresen standen und dazu die Diebstahlssicherung durchtrennt. Dies teilt die Polizei am Donnerstag mit. Auf die Anfrage der GZ, ob es sich bei dem betroffenen Imbiss um Burger King handelt, hieß es von Seiten des Unternehmens: Es seien keine Diebstähle in diesem Zeitraum bekannt.

Restaurant-Mitarbeiterin erkennt gesuchte Diebe

Knapp zwei Wochen später, am Mittwochabend, handelte eine aufmerksame Zeugin richtig: Die Mitarbeiterin des Schnellrestaurants erkannte die Männer, die sich Essen bestellten, wieder und rief gleich die Polizei. Die Beamten kamen nahmen die Männer noch in der Gaststätte fest. Die mutmaßlichen Diebe im Alter von 21 und 23 Jahren sehen jetzt Strafanzeigen entgegen.