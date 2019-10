Am Donnerstag gegen 14 Uhr haben Beamte der Polizei ein Fahrzeug und dessen Fahrer auf der Autobahn 8 bei Gruibingen kontrolliert. Dabei wurden an dem Gespann gleich mehrere Mängel festgestellt. Die Hinterreifen an dem VW hatten viel zu wenig Profil, die Auflaufbremse des Anhängers war ohne Funktion und die Anhängelast war mit mehr als 2700 Kilogramm bei erlaubten 2000 Kilo deutlich überschritten.

Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Der muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

