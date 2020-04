Die Industrie- und Handelskammer im Kreis warnt Unternehmen vor gefälschten E-Mails. Betrüger versuchten mit vermeintlichen Anträgen auf Soforthilfe für Betroffene der Corona-Krise Daten ihrer Opfer abzugreifen. „Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bezirkskammer Göppingen warnt davor, solche Emails zu öffnen oder Daten zurückzusenden“, heißt es in einer Pressemitteilung. In den gefälschten E-Mails forderten die Absender Unternehmen dazu auf, Formulare auszufüllen oder Daten preiszugeben. Unternehmer sollten in Zweifelsfällen umgehend mit der IHK-Bezirkskammer Kontakt aufnehmen und solche Betrugsversuche melden. Telefonisch ist die IHK mit der zentralen Rechtshotline der Region unter Tel. (0711) 2005-1688 oder in Göppingen direkt unter Tel. (07161) 6715-0 erreichbar.

Mail an Hotel über angebliche Soforthilfe

Anlass für die Warnung ist eine gefälschte Mail an ein Hotel im Kreis. Die habe sich auf die Corona-Soforthilfe-Auszahlungen der L-Bank bezogen, teilt die Industrie- und Handelskammer mit. Der Empfänger war nach dem Erhalt der offiziell wirkenden E-Mail nur deswegen stutzig geworden, weil die Domain mit den Buchstaben de.com endete und hatte sofort die IHK-Bezirkskammer Göppingen telefonisch verständigt. E-Mails wie diese sind nach Angaben der Kammer offensichtlich in ganz Baden-Württemberg im Umlauf. In der Vergangenheit waren immer wieder gefälschte E-Mails im Umlauf.