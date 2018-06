Uhingen / SWP

Verletzungen zog sich ein Pedelecfahrer am Dienstag in Uhingen zu. Gegen 17.30 Uhr war er in der Sparwieser Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte auf den Gehweg. Er trug keinen Fahrradhelm. An der Bordsteinkante stürzte der 18-Jährige und rutschte über den Gehweg. Er prallte gegen eine Mauer und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Den Sachschaden an dem Pedelec schätzt die Polizei auf ungefähr 150 Euro.