Göppingen / SWP

Ein kleiner Unfall führte am Montag dazu, dass ein 32-Jähriger betrunken am Steuer erwischt wurde.

Ein Unfallbeteiligter war am Montag in Göppingen betrunken unterwegs. Gegen 18 Uhr kam es zu einem Unfall auf einem Parkplatz in der Schlater Straße. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme rochen die Beamten Alkohol bei dem 32 Jährigen Unfallbeteiligten. Ein Test bestätigte den Verdacht.

Er hatte zu viel getrunken. Ein Arzt nahm dem Mann Blut ab. Sein Führerschein wurde sichergestellt.