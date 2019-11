Ein mindestens 20 Jahre zurückliegender Fall von gemeinschaftlichem sexuellem Missbrauch von Kindern wurde jetzt vor dem Göppinger Amtsgericht verhandelt. Das Gericht sprach den Angeklagten – einen Halbbruder des Opfers – frei, auch Staatsanwalt und Verteidiger hatten in ihren Plädoyers auf Freispruch plädiert.

Vorgeworfen wurde dem Angeklagten zu Beginn der Verhandlung, zwischen 1998 und 1999 in der Wohnung eines Freundes in Geislingen geholfen zu haben, das damals acht bis neun Jahre alte Opfer nackt zu filmen. Der Halbschwester des damals zwischen 19 und 20 Jahre alten Angeklagten wurde dabei vom deutlich älteren „väterlichen“ Freund des Angeklagten, der sich derzeit vor dem Landgericht Ulm verantworten muss, die Hose runtergezogen und auf den Po geschlagen.

Obszöne Posen und Genitalien gefilmt

Andere Filmsequenzen zeigen das Opfer in der Badewanne, auch als das Kind im T-Shirt aber ohne Unterhose auf einem Sessel sitzt, wurde es gefilmt.Insgesamt vier Fälle warf die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor. Unbestritten war der auch zum Zeitpunkt des Filmens in der Wohnung seines Freundes und hat auch bei einigen – nicht allen vier – Gelegenheiten zumindest zeitweise die Filmkamera gehalten. Allerdings sei sich der Angeklagte dabei nicht bewusst gewesen, was sein Freund machte, wenn er mit seiner Halbschwester dort zu Besuch war. „Sie haben das nicht realisiert“, sagte Richter Heiner Buchele, in seiner Urteilsbegründung zum Freigesprochenen. „Ihnen war nicht bewusst, um was es ihrem damaligen Freund ging, nämlich Filmaufnahmen mit entsprechendem Inhalt“, also einem nackten Kind, „zu bekommen“.

Raffinierte Täter

Wieder habe das Gericht gemerkt, „wie raffiniert die Täter vorgehen, ihre Taten vor den Opfern und anderen zu tarnen und verschleiern“, sagte Buchele. Bei den Filmaufnahmen im Bad, auf denen das Kind ein Schaumbad in der Badewanne nimmt, und bei denen der Angeklagte nicht im Raum anwesend war, albert der Freund des Angeklagten mit dem Opfer lange herum, bis er Aufnahmen von Popo und Genitalbereich macht. „Es wird sichtbar, welcher Aufwand von den Tätern getrieben wird, bis sie das bekommen, was sie wollen“, sagte Buchele. Kurz nach den Aufnahmen hatte der jetzt freigesprochene Bruder des Opfers dann doch gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmte. Das hatte er damals seiner Mutter, die auch die leibliche Mutter seiner Halbschwester ist, gesagt. Die Mutter war als Zeugin geladen und bestätigte diese Bedenken ihres Sohnes, der sich danach von seinem Freund nach und nach zurückzog. Auch das Opfer, heute 29 Jahre alt, trat als Zeugin im Verfahren auf – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Verjährungsfrist ruht bis zum 30. Lebensjahr

Möglich macht die Verfolgung solch lang zurückliegender sexueller Straftaten eine Änderung der Verjährungsvorschriften vor einigen Jahren. Bis zur Vollendung des 30. Lebensjahr des Opfers „ruht die Verjährung“, die Verjährungsfrist von 5 bis 20 Jahren, je nach Fall und Tatbestand, beginnt erst dann zu laufen.

Ins Rollen kam der lange zurückliegende Fall durch Ermittlungen kanadischer Behörden. Die hatten Kundendaten, die sie bei Firmen gefunden hatten, die Kinderpornografie im Internet verkauften, an deutsche Ermittler in Niedersachsen weitergeben. 2013 war das, im Zuge der Ermittlungen tauchten auch die Filme aus der Geislinger Wohnung auf. Es habe „sehr, sehr viel Material gegeben, das komplett gesichtet werden musste“, ist aus der Staatsanwaltschaft zu hören. Deshalb sei der Fall erst Jahre später – auch anhand des in den Filmen gesprochenen Dialekts – nach Baden-Württemberg und dann bis nach Ulm und Göppingen gekommen.

Edathy stolperte über Nacktfotos aus Kanada

Über die kanadischen Ermittlungen stolperte 2014 der niedersächsische SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Edathy. Er hatte im Internet bei einer kanadischen Firma Bilder von nackten Jungen gekauft, die aber wohl nicht als Kinderpornografie galten. Edathy trat von seinem Bundestagsmandat zurück, es gab aber keine Verurteilung wegen des Besitzes kinderpornografischer Fotos.