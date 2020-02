70 Einsätze hielten die Polizei am frühen Montagmorgen im Bereich des Präsidiums Ulm auf Trab. Seit 2.30 Uhr zog das Sturmtief „Sabine“ eine Spur der Verwüstung durch das Land.

Bis gegen 8 Uhr waren im Raum Göppingen und Geislingen zwar vorerst keine Personenschäden zu verzeichnen. Jedoch waren nach Auskunft der Polizei diverse Kreisstraßen wegen herabstürzender Bäume oder Äste für den Verkehr gesperrt. In Göppingen-Holzheim wurden von einem Baum drei Fahrzeuge beschädigt. Es entstand etwa 10.000 Euro Sachschaden. Feuerwehr und THW hatten sich vorab auf eine schwierige Lage eingerichtet.

Schulfrei in ganz Bayern, Ermessenssache in Baden-Württemberg

Unterdessen ruht bei der Deutschen Bahn weitgehend der Fernverkehr, und auch für Pendler gibt es Beeinträchtigungen. Während in Bayern die Schule flächendeckend ausfällt, hat das Kultusministerium Baden-Württemberg den Besuch ins Ermessen der Eltern gestellt. Am Michelberg-Gymnasium Geislingen hat die Schulleitung den Unterricht indes komplett abgesagt. Der Unwetteralarm bleibt am Montag bis 18 Uhr bestehen.