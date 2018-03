Sicherheit Ohne Gurt oder mit Handy

Kreis Göppingen / swp

Ende Februar zog die Ulmer Polizei eine positive Bilanz über die Verkehrssicherheitslage in der Region. Dennoch hinterließen Ablenkung und Rücksichtslosigkeit am Steuer Spuren in der Unfallbilanz. Deshalb kündigte die Polizei an, dieser Entwicklung mit gezielter Aufklärungsarbeit und hohem Kontrolldruck entschieden entgegenzutreten.

Am Montag und Dienstag führte die Polizei deshalb im ganzen Präsidiumsbereich Kontrollen durch. Im Alb-Donau-Kreis ertappten Polizisten am Montag 19 Fahrer ohne angelegten Gurt. Fünf hatten ihr Handy in der Hand. Die Polizei kontrollierte im Stadtgebiet von Ehingen und in der Geislinger Straße in Laichingen.

Auch im Landkreis Göppingen waren am Montag ein Fahrer ohne angelegten Gurt und elf mit dem Handy in der Hand am Steuer. Im Stauferkreis kontrollierte die Polizei im Stadtgebiet von Geislingen und in der Ortsdurchfahrt in Kuchen.

In allen Fällen stoppte die Polizei die Autofahrer, bevor etwas passieren konnte. Im Anschluss führten die Polizisten Gespräche mit den Betroffenen und erläuterten die Gefahren die aus dem falschen Verhalten resultieren.

Gurte retten Leben

Hinweis der Polizei: Gurte retten Leben! Ein „Klick“ kann Leben retten. In den letzten Jahren hatte etwa jeder vierte tödlich verunglückte Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Das Sicherheitssystem aus Gurt und Airbag schützt vor erheblichen Verletzungen. Der Airbag erhöht den Wirkungsgrad des Gurtes deutlich. Um einen optimalen Gurtverlauf sicherzustellen ist eine gerade und aufrechte Sitzposition wichtig. Insassen auf den „hinteren Reihen“ beugen sich häufig zur Seite oder nach vorne, um sich etwa zu unterhalten oder den Straßenverlauf zu beobachten und geben damit dem Gurt keine Chance, sie optimal zu schützen. Generell gilt: „Wer klickt, hat‘s geschnallt!“.

Weitere Kontrollen

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt, dass die Polizei richtig lag.Die Kontrollen werden intensiv fortgeführt, um mehr Sicherheit im Straßenverkehr für alle zu erreichen.