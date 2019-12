Am Abend des vierten Advents wurde die Bergwacht um 18.30 Uhr auf den Hohenstaufen alarmiert. In der dortigen Gaststätte war ein 66 jähriger Herr in eine schwere medizinische Notlage geraten und gestürzt, wie die Bergwacht mitteilt. Aufgrund der steilen Zufahrt zum Gipfel des Kaiserbergs hinauf, musste der Rettungswagen im Ort Göppingen-Hohenstaufen zurückbleiben.

Bergwacht und Notarzt auf Hohenstaufen im Einsatz

Nach 15 Minuten erreichten Bergwacht und das Notarzt-Team den Einsatzort. Die Einsatzkräfte versorgten den Patienten und machten ihn transportfähig. Anschließend sorgten die Bergretter dann für einen sicheren und schonenden Abtransport des instabilen Patienten. Gelagert in Vakuummatratze und Gebirgstrage, konnte der 66-Jährige im Geländewagen vom Berg herunter gebracht werden.

Unter ständiger Betreuung durch den Notarzt wurde der Mann kurz darauf in den Rettungswagen umgelagert und in die Klinik am Eichert gefahren.

Insgesamt waren zehn Bergretter mit zwei Fahrzeugen, sowie Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz.