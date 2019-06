Am gestrigen Mittwoch musste ein ICE auf der Gemarkung Göppingen halten, weil sich eine Frau in unmittelbarer Nähe zu den Bahngleisen aufhielt. Sie wurde nicht gefunden. Wenige Stunden vorher hatte offenbar ein Kind auf einen anderen ICE einen Stein geworfen (wir hatten berichtet).

Am Mittwochabend hielt sich eine unbekannte Frau in unmittelbarer Nähe zu den Bahngleisen auf, als ein Intercity an ihr vorbeifuhr. Als der Lokführer auf Höhe der Gemarkung Göppingen die Frau um 20.09 Uhr sah, leitete er sofort eine Schnellbremsung ein und brachte den Fernverkehrszug zum Stehen. Wie die Bundespolizei berichtet, war der ICE zwischen Stuttgart und Ulm in Richtung München gefahren.

Fahndung nach Frau verläuft ergebnislos

Um sicherzustellen, dass die Frau nicht vom Zug erfasst worden war, suchten die alarmierten Kräfte der Bundes- und Landespolizei, der örtlichen Feuerwehr und der Rettungshundestaffel den Bereich rund um die Gleise ab. Sie entdeckten ebenso wenig eine Frau wie ein Helikopter, den die Landespolizei zur Suche einsetzte.

Im Zug hielten sich gut 360 Fahrgäste auf. Sie konnten ihre Reise fortsetzen, als die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren. Die Strecke war von 20.09 Uhr bis 22.20 Uhr gesperrt. Laut Polizei kam es zu bahnbetrieblichen Verspätungen. Die Bundespolizei ermittelt in dem Fall wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

ICE muss anhalten: Zug offenbar mit Stein beworfen

Nur wenige Stunden vorher hatte ein anderer ICE kurz vor dem Bahnhof Göppingen einen Nothalt einlegen müssen. Der Lokführer hatte ein Kind gesehen, dass einen Stein gegen den ICE geworfen haben soll:

Brandmeldeanlage schlägt Alarm: Zwei ICE müssen wegen Raucher halten

In jüngster Zeit kam es häufig zu Problemen im Bereich Göppingen. Am 21. Juni und am 15. Juni hatte jeweils ein ICE kurz vor dem Bahnhof halten müssen, weil ein Reisender auf der Zugtoilette geraucht haben soll.