Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Geislingen entdeckte am frühen Sonntagmorgen gegen 2.50 Uhr einen beschädigten Opel an der Auffahrtsrampe des Geislinger Einkaufszentrums Nel Mezzo. In dem verschlossenen Fahrzeug befand sich niemand. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Opel am Ende der Auffahrtsrampe gegen eine Betonsäule geknallt und dann, nicht mehr fahrbereit, rückwärts die Rampe zurückgerollt war. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Während die Polizisten noch mit der Unfallaufnahme beschäftigt waren, kam der 18-jährige Fahrer hinzu; nach Angaben der Polizei war er stark betrunken. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration weit über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Der Mann musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.