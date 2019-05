Ein Unbekannter prallte am Wochenende mit seinem Fahrzeug gegen einen Kleintransporter in der Gartenstraße. Er flüchtete und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Unfall in Heiningen: 3000 Euro Sachschaden

Wie die Polizei berichtet, war der Unbekannte zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, in der Gartenstraße gefahren. Er prallte gegen den Kleintransporter, der am Straßenrand geparkt war. Um den Sachschaden kümmerte er sich nicht. Er machte sich aus dem Staub.

Polizei sucht Zeugen

Wer Verdächtiges wahrgenommen hat, soll sich an die Polizei in Göppingen wenden, Telefon (07161) 63 23 60.

